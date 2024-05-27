Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье будет выпускать автомобили новой марки

Владелец производственной площадки в Есипово, компания «Автодом», запустит собственный бренд

Бывший подмосковный завод Mercedes-Benz перезапустят с новым брендом. Как сообщает РБК, владелец производственной площадки в Есипово, автохолдинг «Автодом», намерен собирать автомобили под собственной маркой — в перспективе компания хочет вывести на российский рынок восемь моделей. «На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта», — отметил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.