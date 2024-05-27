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Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 14:40
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Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье будет выпускать автомобили новой марки

Владелец производственной площадки в Есипово, компания «Автодом», запустит собственный бренд
Бывший подмосковный завод Mercedes-Benz перезапустят с новым брендом. Как сообщает РБК, владелец производственной площадки в Есипово, автохолдинг «Автодом», намерен собирать автомобили под собственной маркой — в перспективе компания хочет вывести на российский рынок восемь моделей. «На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта», — отметил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.
Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье будет выпускать автомобили новой марки
© РИА Новости / Алексей Куденко
Лиза Будрина

Завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» в Есипово проработал под контролем немецкого концерна с 2019 по 2022 год — его строительство и запуск обошелся Mercedes-Benz в 19 миллиардов рублей, включая затраты на обучение сотрудников. Весной 2022-го, после начала СВО, Mercedes-Benz приостановил деятельность в России, включая сборку машин, а позже и вовсе избавился от российских активов. Так завод достался автохолдингу «Автодом».

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Возобновить выпуск автомобилей в тестовом режиме удалось лишь под конец 2023 года. Тогда же появилась информация, что «Автодом» ведет переговоры с потенциальными партнерами из Китая, которые могли бы выступить технологическими партнерами и помочь перезапустить производство. Конкретные китайские компании не были названы, однако было заявлено, что завод в Есипово будет выпускать легковые автомобили.

А буквально на днях на территории производственной площадки напротив одного из цехов были замечены по меньшей мере полсотни автомобилей марки Li Auto. Как писал «Дром», площадка временно используется как склад, и инсайдов о сборочном производстве LiXiang L9 на заводе в Подмосковье нет.

Источник:РБК
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Mercedes-Benz
#Производство
#Россия
#Автопром