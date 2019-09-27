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14:54

Land Rover Defender научится ездить по бездорожью без водителя

Производитель работает над функцией дистанционного управления

Компания Land Rover разрабатывает новую технологию, которая позволит дистанционно управлять автомобилем на особенно трудных внедорожных участках.

Такая функция поможет водителю в трудных дорожных условиях — он сможет выйти из машины и «рулить» ей, стоя рядом. В условиях ограниченного пространства, например, это поможет более точно выполнять маневры.

Главный инженер нового продукта Стюарт Фрит рассказал изданию Autocar, что внедорожник нового поколения изначально был спроектирован с учетом того, что в будущем на него внедрят эту технологию. Сейчас, добавил он, специалисты Land Rover уже протестировали систему на прототипах «Дефендера» и приступили к дальнейшим доработкам.

Внедорожные испытания нового Land Rover Defender

Фрит пояснил, что несмотря на довольно внушительную «начинку» из различных камер и ассистентов, они все равно не могут сравниться с живым человеком, который оценивает дорожную ситуацию своими глазами, стоя напротив машины.

Новое поколение Land Rover Defender показали в начале сентября в рамках Франкфуртского автосалона. По сравнению с предшественником, новый внедорожник «подрос», в моторную гамму производитель включил бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 200 до 400 лошадиных сил. Также ожидается появление гибридной версии.