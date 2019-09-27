Land Rover Defender научится ездить по бездорожью без водителя

Такая функция поможет водителю в трудных дорожных условиях — он сможет выйти из машины и «рулить» ей, стоя рядом. В условиях ограниченного пространства, например, это поможет более точно выполнять маневры.
Главный инженер нового продукта Стюарт Фрит рассказал изданию Autocar, что внедорожник нового поколения изначально был спроектирован с учетом того, что в будущем на него внедрят эту технологию. Сейчас, добавил он, специалисты Land Rover уже протестировали систему на прототипах «Дефендера» и приступили к дальнейшим доработкам.
Фрит пояснил, что несмотря на довольно внушительную «начинку» из различных камер и ассистентов, они все равно не могут сравниться с живым человеком, который оценивает дорожную ситуацию своими глазами, стоя напротив машины.
Новое поколение Land Rover Defender показали в начале сентября в рамках Франкфуртского автосалона. По сравнению с предшественником, новый внедорожник «подрос», в моторную гамму производитель включил бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 200 до 400 лошадиных сил. Также ожидается появление гибридной версии.