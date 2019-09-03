Минпромторг продлит поддержку автопрома

Речь идет о резерве на льготное автокредитование и лизинг в минимальном размере. Мантуров подчеркнул, что это «требует дополнительных процедур согласования». Также планируется выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на поддержку спроса в 2019 году, в том числе шесть миллиардов на кредитование и четыре – на лизинг.

1 июля 2019 года были перезапущены программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (позволяют получить скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10 процентов), а также автолизинг на льготных условиях. Тогда же сообщалось, что три из 10 миллиардов рублей на эти программы будут выделены из резервного фонда правительства, а семь – по итогам осенних корректировок бюджета.