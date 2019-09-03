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15:15

Минпромторг продлит поддержку автопрома

Программы господдержки будут действовать и в следующем году

Программы государственной поддержки автомобильной промышленности планируется продлить на 2020 год, заявил в разговоре с журналистами глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Средства для этого уже зарезервированы.

Речь идет о резерве на льготное автокредитование и лизинг в минимальном размере. Мантуров подчеркнул, что это «требует дополнительных процедур согласования». Также планируется выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на поддержку спроса в 2019 году, в том числе шесть миллиардов на кредитование и четыре – на лизинг.

1 июля 2019 года были перезапущены программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (позволяют получить скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10 процентов), а также автолизинг на льготных условиях. Тогда же сообщалось, что три из 10 миллиардов рублей на эти программы будут выделены из резервного фонда правительства, а семь – по итогам осенних корректировок бюджета.

Программы также работали с марта по конец июня, и за этот период на льготных условиях продали более 75 тысяч машин. По данным Ассоциации европейского бизнеса, всего с января по июль текущего года объем рынка новых автомобилей в России составил 968 718 штук, что на 2,5 процента меньше, чем за семь месяцев 2018 года.

Источник: ТАСС