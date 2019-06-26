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15:33

Правительство направит на поддержку автопрома еще 10 миллиардов рублей

С 1 июля будут перезапущены программы господдержки

© Фото Мотор.Ру
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил о возобновлении программ поддержки автопрома: с июля заработают программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также будет перезапущен льготный автолизинг.
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Из выделенных 10 миллиардов рублей четыре миллиарда направят на финансирование лизинга, а еще шесть – на госпрограммы. При этом три миллиарда рублей выделят из резервного фонда правительства, а семь по итогам осенних корректировок бюджета на 2019 год.

Ранее в этом году на поддержку автопрома правительство уже выделило 10,4 миллиарда рублей. С февраля был запущен льготный лизинг, а с марта заработали программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым можно получить скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10 процентов. На прошлой неделе выработка этих средств была завершена. По словам Мантурова, за это время по госпрограммам было продано 63 тысячи автомобилей.

По прогнозам правительства, до конца 2019 года будут простимулированы продажи более 75 тысяч машин.

Ранее стало известно, что в мае в России было зарегистрировано всего 124,5 тысячи новых легковушек, что на 18 процентов меньше прошлогоднего показателя. Эти данные сильно расходятся со статистикой Ассоциации европейского бизнеса, согласно которой падение рынка составило всего 6,7 процента, до 137,6 реализованных машин. Дилеры объяснили эту разницу неучтенным фактором так называемых «желтых» автомобилей – то есть тех, которые не были реально проданы дилером, но их уже задекларировали перед АЕБ.

Источник: пресс-служба Минпромторга
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