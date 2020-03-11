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13:07

Автосалон в Нью-Йорке отложен из-за коронавируса

Выставка должна была открыться 10 апреля

Моторшоу в Нью-Йорке стало очередной жертвой коронавируса. Из заявления организаторов следует, что сроки проведения автосалона перенесли с апреля на конец августа. Новые даты выставки: 28 августа – 6 сентября 2020 года.

Это уже не первое крупное автомобильное мероприятие, которое отменили или отложили из-за вспышки коронавирусной инфекции. Ранее не состоялся Пекинский автосалон, следом отказались от проведения автосалона в Женеве. На очереди – решение относительно Московского автосалона, которое будет принято до конца весны.

Что же касается выставки в Нью-Йорке, то еще в начале марта организаторы уверяли, что она состоится. Для этого были предприняты дополнительные меры безопасности. Например, на территории выставочного центра установили 70 пунктов дезинфекции рук и наняли бригаду медработников.

Автосалон в Нью-Йорке является одним из старейших в мире. Он проводится на регулярной основе с 1900 года и в последний раз был отменен во время Второй мировой войны.

Источник: AutoShowNY.com