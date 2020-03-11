Автосалон в Нью-Йорке отложен из-за коронавируса

Это уже не первое крупное автомобильное мероприятие, которое отменили или отложили из-за вспышки коронавирусной инфекции. Ранее не состоялся Пекинский автосалон, следом отказались от проведения автосалона в Женеве. На очереди – решение относительно Московского автосалона, которое будет принято до конца весны.

Что же касается выставки в Нью-Йорке, то еще в начале марта организаторы уверяли, что она состоится. Для этого были предприняты дополнительные меры безопасности. Например, на территории выставочного центра установили 70 пунктов дезинфекции рук и наняли бригаду медработников.