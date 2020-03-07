Нью-Йоркский автосалон защитят от коронавируса

Как известно, международные автосалоны в Пекине и Женеве уже отменили из-за эпидемии коронавирусной инфекции, а следующим крупным событием в календаре автомобильной индустрии должна стать выставка в Нью-Йорке. Распространившийся из Китая коронавирус уже добрался и до США, поэтому в конференц-центре Якоба Явица на 11-й авеню в Манхэттене, где должен состояться автосалон, приняты дополнительные меры безопасности. Как сообщает издание Automotive News Europe, за пять недель до открытия выставки Ассоциация автомобильных дилеров Нью-Йорка уже установила в комплексе 70 пунктов дезинфекции рук.
Вдобавок организаторы обязали все участвующие в мероприятии компании проводить уборку в автомобилях и на стендах чаще, чем обычно. Кроме того, в конференц-центре будет постоянно находиться команда медработников, а бюджет на регулярную дезинфекцию таких предметов, как дверные ручки, диспенсеры для бумажных полотенец и столешницы, был увеличен вдвое. Нью-Йоркский автосалон является одним из старейших в мире: он проводится на регулярной основе с 1900 года и в последний раз отменялся лишь во время Второй мировой войны. В нынешнем году автопроизводители собираются презентовать публике более 50 новинок.