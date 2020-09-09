На продажу выставили совместное купе Suzuki и Mazda с «крыльями чайки»

AZ-1 был импортирован в США прямиком из Японии, говорится на сайте продавца. Вместе с автомобилем покупатель получит всю необходимую документацию с записями о перевозке, позволяющую кей-кару выезжать на дороги американского штата.

Кузов автомобиля выполнен в красном цвете с чёрной нижней облицовкой. В прошлом году AZ-1 обзавёлся заниженными пружинами подвески, дисковыми тормозами, новым впускным коллектором и турботаймером. Колёса поменяли на 14-дюймовые фирмы Volk Racing с шинами Federal, однако заводские диски сохранили – они идут в комплекте с автомобилем.