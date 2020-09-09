На продажу выставили совместное купе Suzuki и Mazda с «крыльями чайки»

AZ-1 был импортирован в США прямиком из Японии, говорится на сайте продавца. Вместе с автомобилем покупатель получит всю необходимую документацию с записями о перевозке, позволяющую кей-кару выезжать на дороги американского штата.
Кузов автомобиля выполнен в красном цвете с чёрной нижней облицовкой. В прошлом году AZ-1 обзавёлся заниженными пружинами подвески, дисковыми тормозами, новым впускным коллектором и турботаймером. Колёса поменяли на 14-дюймовые фирмы Volk Racing с шинами Federal, однако заводские диски сохранили – они идут в комплекте с автомобилем.
Фото: Bring a Trailer
В салоне установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, обитые красно-чёрной тканью в цвет экстерьера. Из электроники имеется лишь кассетная магнитола и неработающий кондиционер. Оригинальное запасное колесо хранится в нише за сиденьями.
В движение Autozam AZ-1 приводит «турботройка» Suzuki объёмом 657 кубических сантиметров, развивающая 64 лошадиные силы и 85 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет пятиступенчатая механическая коробка передач.
Фото: Bring a Trailer
На данный момент максимальная ставка на покупку редкого купе составляет 4500 долларов или 341 000 рублей по текущему курсу. До конца аукциона осталось пять дней.
Спорткупе Autozam AZ-1 – продукт симбиоза японских компаний Suzuki и Mazda, представленный в 1989 году. Шасси и двигатель достались автомобилю от Suzuki, а над оформлением кузова работала Mazda, «дочкой» которой была марка Autozam. AZ-1 в красном и синем цветах кузова встал на конвейер в 1992 году и был снят с него спустя всего три года, провалившись на рынке: в сумме удалось продать лишь 4392 экземпляра.
Ранее на той же площадке появился в продаже спорткар DeTomaso Pantera 1974 года выпуска. За первые двое суток торгов ставка на 46-летний автомобиль выросла в пять раз и достигла 100 тысяч долларов (более 7,5 миллиона рублей).