Цена 46-летнего спорткара DeTomaso Pantera за двое суток выросла в пять раз

Почти за полвека DeTomaso Pantera проехала больше 611 тысяч километров и претерпела ряд изменений. Так, прежний владелец перекрасил белый спорткар в чёрный, заменил обивку кресел, восстановил хромированные детали в экстерьере и установил 17-дюймовые диски с шинами Michelin Pilot Sport вместо стоковых 15-дюймовых колёс.

Модернизация затронула и силовую установку. В движение «Пантеру» приводит 5,8-литровый V8 мощностью 390 лошадиных сил и около 500 Нм крутящего момента с мощным стартером и доработанной системой охлаждения. Пару двигателю составляет пятиступенчатая ​​механическая коробка передач ZF. В списке оснащения указаны работающие электрические стеклоподъёмники и кондиционер.