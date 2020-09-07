Цена 46-летнего спорткара DeTomaso Pantera за двое суток выросла в пять раз

Почти за полвека DeTomaso Pantera проехала больше 611 тысяч километров и претерпела ряд изменений. Так, прежний владелец перекрасил белый спорткар в чёрный, заменил обивку кресел, восстановил хромированные детали в экстерьере и установил 17-дюймовые диски с шинами Michelin Pilot Sport вместо стоковых 15-дюймовых колёс.
Модернизация затронула и силовую установку. В движение «Пантеру» приводит 5,8-литровый V8 мощностью 390 лошадиных сил и около 500 Нм крутящего момента с мощным стартером и доработанной системой охлаждения. Пару двигателю составляет пятиступенчатая механическая коробка передач ZF. В списке оснащения указаны работающие электрические стеклоподъёмники и кондиционер.
В настоящее время автомобиль находится в Портленде, штат Орегон. Нынешний владелец приобрел DeTomaso Pantera 10 лет назад и с того момента проехал на нём всего четыре тысячи километров.
В 2019 году на Фестивале скорости в Гудвуде показали первую модель возрожденного бренда De Tomaso – суперкар P72, выполненный по мотивам лемановских прототипов 60-х годов. Новинку планировали выпустить тиражом 72 экземпляра, цена каждого из которых составит примерно 750 тысяч евро (более 62 миллионов рублей).