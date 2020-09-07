11:10

Цена 46-летнего спорткара DeTomaso Pantera за двое суток выросла в пять раз

В ходе торгов стоимость автомобиля достигла 100 тысяч долларов, однако это ещё не предел

© bringatrailer.com
Лиза Будрина
На онлайн-площадке Bring a Trailer продают спорткар DeTomaso Pantera 1974 года выпуска. За первые двое суток торгов ставка на 46-летний автомобиль выросла в пять раз и достигла 100 тысяч долларов (более 7,5 миллиона рублей). Но и это не предел: аукцион продлится ещё один день, так что финальная цена может оказаться выше.

Почти за полвека DeTomaso Pantera проехала больше 611 тысяч километров и претерпела ряд изменений. Так, прежний владелец перекрасил белый спорткар в чёрный, заменил обивку кресел, восстановил хромированные детали в экстерьере и установил 17-дюймовые диски с шинами Michelin Pilot Sport вместо стоковых 15-дюймовых колёс.

Модернизация затронула и силовую установку. В движение «Пантеру» приводит 5,8-литровый V8 мощностью 390 лошадиных сил и около 500 Нм крутящего момента с мощным стартером и доработанной системой охлаждения. Пару двигателю составляет пятиступенчатая ​​механическая коробка передач ZF. В списке оснащения указаны работающие электрические стеклоподъёмники и кондиционер.

Reload
1 / 7

В настоящее время автомобиль находится в Портленде, штат Орегон. Нынешний владелец приобрел DeTomaso Pantera 10 лет назад и с того момента проехал на нём всего четыре тысячи километров.

В 2019 году на Фестивале скорости в Гудвуде показали первую модель возрожденного бренда De Tomaso суперкар P72, выполненный по мотивам лемановских прототипов 60-х годов. Новинку планировали выпустить тиражом 72 экземпляра, цена каждого из которых составит примерно 750 тысяч евро (более 62 миллионов рублей).

Источник: bringatrailer.com