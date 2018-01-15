Новый Toyota Avalon: гигантская решетка, гибрид и 24-сантиметровый проекционник

Компания Toyota привезла на автосалон в Детройт седан Avalon нового поколения. Модель построили с использованием архитектуры TNGA, которая также применялась при создании Camry и Prius последних поколений.

Габаритная длина «Авалона» составляет 4978 миллиметров, ширина — 1849 миллиметров, а высота — 1435 миллиметров. Колесная база седана равна 2870 миллиметров. Новинка практически по всем габаритам больше своего предшественника, что позволило увеличить запас места для пассажиров второго ряда.

Для модели доступны два силовых агрегата: бензиновый двигатель 3.5 V6, который сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, а также гибридная установка, построенная на основе 2,5-литровой бензиновой «четверки».

В состав гибридного силового агрегата также входят вариатор, спрятанные под сиденьями второго ряда никель-металлгидридные батареи (у предшественника аккумуляторы находились под полом в багажнике) и два электрических двигателя. Один из них заряжает батареи, второй — помогает ДВС.

Характеристики силовых агрегатов «Авалона» в Toyota не привели. Прежде мотор V6 седана выдавал 272 силы, а гибрид – 202 силы.

В интерьере Toyota Avalon появилась новая мультимедийная система, объединенная единым блоком с климатической установкой, с девятидюймовым сенсорным экраном и системой голосового управления Amazon Alexa.

В зависимости от комплектации в перечень доступного для «Авалона» оснащения входят адаптивные светодиодные фары, активная подвеска, 10-дюймовый (24,5 сантиметра) проекционный дисплей, беспроводная зарядка для мобильных гаджетов, частично цифровая приборная панель с семидюймовым экраном бортового компьюетра, а также 1200-ваттная аудиосистема JBL c 14 динамиками.

Продажи Toyota Avalon нового поколения начнутся в США весной 2018 года. На российском рынке модель официально не продается.

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