На российском рынке седан будет выглядеть так же, как в США

Пульс

Стали известны сроки появления в России новой Toyota Camry

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12 января 2018

Как стало известно «Мотору», продажи Toyota Camry нового поколения начнутся в России до конца текущего года. Однако информация о точной дате, гамме двигателей и цене пока нет.

Помимо новой Camry, российская линейка Toyota пополнится внедорожником Fortuner с бензиновым двигателем, спецверсиями Hilux и Corolla, а также обновленным минивеном Alphard.

В ноябре прошлого года компания Toyota запатентовала дизайн нового седана — автомобиль будет выглядеть так же, как Camry для американского и японского рынков. Изображения автомобиля появились в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности («Роспатент»).

Гамма двигателей модели для американского рынка состоит из 2,5-литровой «четверки» (206 лошадиных сил), 3.5 мотора V6 (305 лошадиных сил) и 211-сильной гибридной силовой установки на базе двигателя 2.5. Гибридные машины оснащается вариатором, версии с атмосферными агрегатами — восьмиступенчатым «автоматом».

В список базового оснащения американских автомобилей входят светодиодные фары, круиз-контроль, десять подушек безопасности, мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, а также набор электронных систем помощи водителю.

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