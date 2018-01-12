Стали известны сроки появления в России новой Toyota Camry

Как стало известно «Мотору», продажи Toyota Camry нового поколения начнутся в России до конца текущего года. Однако информация о точной дате, гамме двигателей и цене пока нет.

Помимо новой Camry, российская линейка Toyota пополнится внедорожником Fortuner с бензиновым двигателем, спецверсиями Hilux и Corolla, а также обновленным минивеном Alphard.

В ноябре прошлого года компания Toyota запатентовала дизайн нового седана — автомобиль будет выглядеть так же, как Camry для американского и японского рынков. Изображения автомобиля появились в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности («Роспатент»).

Гамма двигателей модели для американского рынка состоит из 2,5-литровой «четверки» (206 лошадиных сил), 3.5 мотора V6 (305 лошадиных сил) и 211-сильной гибридной силовой установки на базе двигателя 2.5. Гибридные машины оснащается вариатором, версии с атмосферными агрегатами — восьмиступенчатым «автоматом».

В список базового оснащения американских автомобилей входят светодиодные фары, круиз-контроль, десять подушек безопасности, мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, а также набор электронных систем помощи водителю.