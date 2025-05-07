Avatr обвинили во лжи о коэффициенте аэродинамического сопротивления седана Avatr 12

Avatr обвинили во лжи о коэффициенте аэродинамического сопротивления седана Avatr 12Марка пообещала провести собственные публичные испытания
Тест в аэродинамической трубе Тяньцзиньского центра автомобильных технологий и исследований (CATARC) показал коэффициент сопротивления 0,28 Cd на скорости 120 километров в час. Avatr же заявляет, что показатель равен 0,21. По словам блогера, тест соответствовал стандарту CSAE 146-2020 и был выполнен профессионалами.
В Avatr отреагировали незамедлительно, назвав заявления блогера «полной ложью» и обвинив его в использовании неэтичных приемов, цель которых — очернить бренд. Avatr пообещал провести собственные — уже публичные — испытания серийного седана 12.
Блогер же заподозрил Avatr во вмешательстве: испытательный центр якобы не предоставил ему официального отчета сразу после тестов — возможно, по требованию бренда. Он также потребовал предоставить ему доступ к будущим публичным испытаниям.
Avatr на фоне скандала удалил заявления о относительно коэффициента сопротивления из своей рекламы.
Коэффициент аэродинамического сопротивления — критически важный показатель для электрокаров. От него зависит количество потребляемой энергии и запас хода, особенно на высоких скоростях.
Avatr недавно официально вышел на российский рынок. Премиум-бренд, созданный Changan, CATL и Huawei, привез кроссовер 11, а до конца года россиянам предложат кроссовер Avatr 07 и седан Avatr 12. В 2026 году к ним присоединится седан Avatr 06.