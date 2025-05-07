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Опубликовано 07 мая 2025, 14:16
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Avatr обвинили во лжи о коэффициенте аэродинамического сопротивления седана Avatr 12

Марка пообещала провести собственные публичные испытания
Блогер проверил аэродинамику Avatr 12. Она оказалась хуже заявленной. Известный китайский блогер провел независимые испытания электрического седана Avatr 12 в аэродинамической трубе. Оказалось, что коэффициент лобового сопротивления почти на 30 процентов выше, чем заверяет производитель. Реальный показатель оказался на уровне «бензинового автомобиля 20-летней давности» — такого как Volkswagen Passat B5. 
Avatr обвинили во лжи о коэффициенте аэродинамического сопротивления седана Avatr 12
© Avatr
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Тест в аэродинамической трубе Тяньцзиньского центра автомобильных технологий и исследований (CATARC) показал коэффициент сопротивления 0,28 Cd на скорости 120 километров в час. Avatr же заявляет, что показатель равен 0,21. По словам блогера, тест соответствовал стандарту CSAE 146-2020 и был выполнен профессионалами.

В Avatr отреагировали незамедлительно, назвав заявления блогера «полной ложью» и обвинив его в использовании неэтичных приемов, цель которых — очернить бренд. Avatr пообещал провести собственные — уже публичные — испытания серийного седана 12.

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Блогер же заподозрил Avatr во вмешательстве: испытательный центр якобы не предоставил ему официального отчета сразу после тестов — возможно, по требованию бренда. Он также потребовал предоставить ему доступ к будущим публичным испытаниям.

Avatr на фоне скандала удалил заявления о относительно коэффициента сопротивления из своей рекламы.

Коэффициент аэродинамического сопротивления — критически важный показатель для электрокаров. От него зависит количество потребляемой энергии и запас хода, особенно на высоких скоростях.

Avatr недавно официально вышел на российский рынок. Премиум-бренд, созданный Changan, CATL и Huawei, привез кроссовер 11, а до конца года россиянам предложат кроссовер Avatr 07 и седан Avatr 12. В 2026 году к ним присоединится седан Avatr 06.

Источник:Car News China
Автор:Мария Руцкая
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#Avatr
#Электрокары