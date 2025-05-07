Avatr обвинили во лжи о коэффициенте аэродинамического сопротивления седана Avatr 12

Тест в аэродинамической трубе Тяньцзиньского центра автомобильных технологий и исследований (CATARC) показал коэффициент сопротивления 0,28 Cd на скорости 120 километров в час. Avatr же заявляет, что показатель равен 0,21. По словам блогера, тест соответствовал стандарту CSAE 146-2020 и был выполнен профессионалами.

В Avatr отреагировали незамедлительно, назвав заявления блогера «полной ложью» и обвинив его в использовании неэтичных приемов, цель которых — очернить бренд. Avatr пообещал провести собственные — уже публичные — испытания серийного седана 12.