Avatr привезет в Россию новый гибридный кроссовер

«Год планируется завершить с тремя моделями в линейке Avatr», — рассказал представитель марки.

По его словам, ведётся разработка внедорожника: в компании рассматривают возможность его выхода на российский рынок, но не ранее 2027 года.

Среднеразмерный кроссовер Avatr 07 дебютировал в Китае осенью 2025 года. Он стал первой пятидверной моделью бренда. Габариты автомобиля составляют 4825×1980×1620 мм, колёсная база — 2940 мм.

На китайском рынке Avatr 07 доступен в четырёх версиях, две из которых — гибридные. Бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра (156 л.с.) здесь работает только как генератор. Гибридные модификации предлагаются с одним (314 л.с., 367 Нм) или двумя электродвигателями (492 л.с., 629 Нм). Максимальная скорость таких версий — 190 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 6,6 или 4,9 секунды соответственно. Батареи емкостью 39,05 кВт∙ч хватает на 220−230 км пробега, а суммарный запас хода по циклу CLTC достигает 1050−1100 км. В оснащение кроссовера входят пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы.

