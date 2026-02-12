Названы китайские автобренды, которые готовы уйти с рынка РФ

«С 1 января многие „негиганты“ терпят колоссальные убытки — после повышения утильсбора. Для ряда моделей он теперь 900 тысяч рублей вместо 750 тысяч. Из-за этого растёт финальная цена машин — при том, что продажи и без того были небольшими», – утверждает SHOT со ссылкой на свои источники.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, в ближайшее время перечисленные автобренды могут уйти с рынка РФ, поскольку теперь они работают в минус.

Ещё одна причина ухода — проигранная конкуренция. Рынок заняли Geely, Haval и Chery. Так, Kaiyi только за прошлый год лишилась более 30 дилерских центров, а убыток по итогам 2024-го достиг 1,9 миллиарда рублей — и это несмотря на калининградскую сборку. Ненамного лучше обстоят дела у BAIC, SWM и Dongfeng. В случае ухода марок владельцев ждёт ещё и проблема с запчастями, которые и без того было сложно достать.

UPD: Компания Dongfeng опровергла информацию об уходе с росcийского рынка.

«Dongfeng продолжает работу в России и не рассматривает уход с рынка. Официальный импортер «Дунфэн Мотор Рус» реализует стратегию долгосрочного присутствия, включая развитие дилерской сети по легковым автомобилям, а также поставки и поддержку коммерческого транспорта», – заявили журналу Motor в пресс-службе "Дунфэн Мотор Рус".

