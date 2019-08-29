Эволюцию «Авентадоров» уместили в шестиминутном ролике

Дебют Lamborghini Aventador состоялся в 2011 году. Суперкар оснащался атмосферным 6,5-литровым V12 мощностью в 700 лошадиных сил. Концепция «Авентадора» все эти годы не менялась: флагман марки оставался среднемоторным полноприводным автомобилем с безнаддувным V12.

За восемь лет Aventador подорожал незначительно: в 2011 году спорткар оценивался в 394 тысячи долларов, а обновленная базовая S-версия в 2019 году стоит 418 тысяч долларов, то есть прирост цены составил около шести процентов. Для сравнения, базовая Lada Granta в декабре 2011 года стоила 229 тысяч рублей, а сегодня обновленный седан можно купить минимум за 445 тысяч рублей (+94 процента).