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12:55

Эволюцию «Авентадоров» уместили в шестиминутном ролике

Видео продемонстрировало восемь лет развития флагмана Lamborghini

© Lamborghini
На Youtube-канале Cars Evolution наглядно показали динамику изменений Lamborghini Aventador. В коротком ролике упомянуты все спецверсии «Авентадора» и формально самостоятельные модели, сделанные на его агрегатах. Эволюция флагмана марки дополняется сравнениями мощности, максимальной скорости и цены.

Дебют Lamborghini Aventador состоялся в 2011 году. Суперкар оснащался атмосферным 6,5-литровым V12 мощностью в 700 лошадиных сил. Концепция «Авентадора» все эти годы не менялась: флагман марки оставался среднемоторным полноприводным автомобилем с безнаддувным V12.

За восемь лет Aventador подорожал незначительно: в 2011 году спорткар оценивался в 394 тысячи долларов, а обновленная базовая S-версия в 2019 году стоит 418 тысяч долларов, то есть прирост цены составил около шести процентов. Для сравнения, базовая Lada Granta в декабре 2011 года стоила 229 тысяч рублей, а сегодня обновленный седан можно купить минимум за 445 тысяч рублей (+94 процента).

Не исключено, что новый флагман Lamborghini будет представлен через две недели на Франкфуртском автосалоне.

Источник: Cars Evolution