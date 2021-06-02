Видео: мужчина пытался пожарить мясо с помощью Lamborghini, но что-то пошло не так

Поначалу все шло неплохо, однако спустя какое-то врем из моторного отсека суперкара повалил густой дым. Далее на видео видно, как неудавшийся шашлычник в панике поднимает крышку и убегает подальше от перегревшегося суперкара. Сообщается, что причиной возникновения дыма могла быть утечка охлаждающей жидкости.

В конце апреля другой не слишком осторожный владелец суперкара Ferrari 812 GTS стоимостью 400 тысяч долларов случайно утопил «двухдверку» в озере. Оказалось, что мужчина забыл поставить 812 GTS на стояночный тормоз, оставив коробку передач в нейтральном положении.