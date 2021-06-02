Видео: мужчина пытался пожарить мясо с помощью Lamborghini, но что-то пошло не так

Видео: мужчина пытался пожарить мясо с помощью Lamborghini, но что-то пошло не такЖитель Китая остался без шашлыка и чуть не лишился суперкара
Инцидент произошел в городе Чанша китайской провинции Хунань. Как видно на кадрах, снятых знакомыми хозяина Lamborghini Aventador, машина находилась на парковке, где соседствовала с Ferrari и другими суперкарами. Мужчина присел на корточки перед выхлопной трубой, вероятно, попросив друга нажать на педаль газа – в результате V12 Aventador начал с громкими хлопками «выплевывать» пламя.
Поначалу все шло неплохо, однако спустя какое-то врем из моторного отсека суперкара повалил густой дым. Далее на видео видно, как неудавшийся шашлычник в панике поднимает крышку и убегает подальше от перегревшегося суперкара. Сообщается, что причиной возникновения дыма могла быть утечка охлаждающей жидкости.
В конце апреля другой не слишком осторожный владелец суперкара Ferrari 812 GTS стоимостью 400 тысяч долларов случайно утопил «двухдверку» в озере. Оказалось, что мужчина забыл поставить 812 GTS на стояночный тормоз, оставив коробку передач в нейтральном положении.