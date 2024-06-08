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10:50

Lamborghini задержит выпуск нового Aventador

Преемник «Авентадора» может поступить в продажу только в 2024 году

© Lamborghini
Компания Lamborghini испытывает трудности с разработкой флагманской модели. Противоречия с материнской компанией Audi привели к переносу дебюта преемника «Авентадора»: первоначально суперкар планировали показать в 2020 году, затем в 2021-м, потом в 2022-м, а сейчас речь идёт о 2024 годе.

О сути разногласий пишет carscoops.com: Volkswagen Group якобы не хочет вкладываться в адаптацию 6,5-литрового V12 к ужесточающимся экологическим стандартам и предлагает заменить атмосферный мотор гибридной силовой установкой с 4,0-литровым V8 в основе.

При этом руководитель Lamborghini Стефано Доменикали выступает за сохранение атмосферного V12: итальянец объяснял, что уложиться в экологические нормы поможет электрификация и отказываться от двенадцатицилиндрового двигателя собственной разработки компания не будет.

Если новый Lamborghini действительно задержится на пять лет, в Сант-Агата-Болоньезе могут решиться на второй рестайлинг «Авентадора», чтобы продлить жизненный цикл модели. Для суперкара, который дебютировал в 2011 году это не лучшее решение, однако вообще не обновлять модельный ряд на фоне новинок Ferrari — непозволительная роскошь.

Источник: carscoops.com