Lamborghini задержит выпуск нового Aventador

О сути разногласий пишет carscoops.com: Volkswagen Group якобы не хочет вкладываться в адаптацию 6,5-литрового V12 к ужесточающимся экологическим стандартам и предлагает заменить атмосферный мотор гибридной силовой установкой с 4,0-литровым V8 в основе.

При этом руководитель Lamborghini Стефано Доменикали выступает за сохранение атмосферного V12: итальянец объяснял, что уложиться в экологические нормы поможет электрификация и отказываться от двенадцатицилиндрового двигателя собственной разработки компания не будет.