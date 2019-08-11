Смотрите видео: дуэль Lamborghini Aventador SV против Huracan Performante

Под капотом Aventador SV 6,5-литровый V12 мощностью в 750 лошадиных сил. Huracan Performante приводит в движение 5,2-литровый V10 с отдачей в 640 сил. Паспорные данные разгона в пользу «Авентадора»: Lamborghini утверждает, что SV набирает первую сотню за 2,8 секунды, то есть на 0,1 быстрее Huracan Performante.

Зато Huracan Performante на 150 килограммов легче соперника и дебютировал на два года позже. Кроме того, у «младшей» модели более современная коробка передач: у «Авендатора» семиступенчатый «робот» с одним сцеплением, а у «Хуракана» — с двумя. Наконец, Huracan Performante почти в два раза дешевле: 280 тысяч долларов против 500 тысяч.