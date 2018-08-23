Раскрыта внешность самого экстремального Lamborghini

По предварительной информации, Lamborghini Aventador SVJ оснастят 6,5-литровым двигателем V12, отдачу которого доведут до 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Агрегат будет сочетаться с перенастроенным для более быстрых переключений семиступенчатым «роботом» ISR с одним сцеплением.
Помимо этого, хардкорный суперкар получит систему активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva). Она способна менять уровень лобового сопротивления и прижимной силы, а в поворотах по-разному загружать правую и левую сторону антикрыла. На максимальной скорости «оперение» Aventador SVJ генерирует около 490 килограммов прижимной силы.
Во время тестовых заездов на «Северной петле» предсерийный прототип Aventador SVJ установил новый рекорд трассы. Гонщик Марко Мапелли проехал круг за 6 минут 44,95 секунды — на две секунды быстрее Porsche 911 GT2 RS и на секунду быстрее электрического суперкара Nio EP9.