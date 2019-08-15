Родстер Lamborghini Aventador SVJ получит коллекционное издание

Под капотом «обычного» родстера Aventador SVJ — атмосферный 6,5-литровый V12 мощностью в 770 лошадиных сил и крутящим моментом в 720 Нм. Полноприводный суперкар разменивает первую «сотню» за 2,9 секунды и разгоняется до 350 километров в час — аналогичные характеристики ожидаются и у спецсерии. С учётом тренда на всеобщую электрификацию, «Авентадоры» серии 63 Edition могут стать одними из последних негибридных Lamborghini с V12.