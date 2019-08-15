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20:08

Родстер Lamborghini Aventador SVJ получит коллекционное издание

Серию 63 Edition представят на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич

© Lamborghini
Lamborghini готовит сюрприз для поклонников «Авентадора»: на базе родстера самой экстремальной версии SVJ компания из Сант-Агата-Болоньезе построит спецверсию 63 Edition. Премьера новинки состоится в ближайшие дни на Конкурсе элегантности в Калифорнии.

Подробности держатся в секрете. Об «особенном» SVJ стало известно из именного буклета, приглашающего на автомобильный фестиваль в Пеббл-Бич. На картинке изображена крышка двигателя Aventador с гравировкой SVJ, а снизу нанесён логотип 63 Edition. Вероятно, речь идёт о лимитированной серии родстера, выпущенной в количестве 63 штук — по аналогии с купе SVJ, показанном год назад.

Lamborghini Unica

Под капотом «обычного» родстера Aventador SVJ — атмосферный 6,5-литровый V12 мощностью в 770 лошадиных сил и крутящим моментом в 720 Нм. Полноприводный суперкар разменивает первую «сотню» за 2,9 секунды и разгоняется до 350 километров в час — аналогичные характеристики ожидаются и у спецсерии. С учётом тренда на всеобщую электрификацию, «Авентадоры» серии 63 Edition могут стать одними из последних негибридных Lamborghini с V12.

Изначально на американском шоу Lamborghini планировала показать 1000-сильный гибрид, известный под кодовым обозначением LB48H. Однако в конце июня стало известно, что дебют гиперкара отложен до Франкфуртского автосалона — первый серийный Lamborghini с электромотором покажут 10 сентября.

Источник: thesupercarblog.com