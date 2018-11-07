Новый внедорожник Lincoln зазвучит, как симфонический оркестр

«Aviator — это то, каким мы видим бренд Lincoln, — говорит главный дизайнер марки Дэвид Вудхаус. — С такой поразительной внешностью нам просто необходимы были звуки, соответствующие красоте этого автомобиля». Ответственной за разработку новых уведомлений назначили команду по гармонизации, целью которой стало обеспечение соответствия дизайна, технологий и аудиовизуальной составляющей внедорожника.