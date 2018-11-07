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13:34

Новый внедорожник Lincoln зазвучит, как симфонический оркестр

Музыканты Детройтского симфонического оркестра записали звуковые уведомления для нового Aviator

Музыканты Детройтского симфонического оркестра записали несколько сотен музыкальных фрагментов, из которых шесть станут основой для 25 звуковых уведомлений в новом Lincoln Aviator. Уникальные мелодии, представляющие собой сочетание ударных, скрипки и альта, будут информировать водителя практически обо всем — от открытия лючка бензобака до непристегнутых ремней безопасности.

«Aviator — это то, каким мы видим бренд Lincoln, — говорит главный дизайнер марки Дэвид Вудхаус. — С такой поразительной внешностью нам просто необходимы были звуки, соответствующие красоте этого автомобиля». Ответственной за разработку новых уведомлений назначили команду по гармонизации, целью которой стало обеспечение соответствия дизайна, технологий и аудиовизуальной составляющей внедорожника.

Прототип Lincoln Aviator

Музыкантам рассказали, каким будет новый автомобиль и на примере Continental продемонстрировали сценарии уведомлений. На основе этой информации было создано 125 музыкальных фрагментов, которые после тщательного прослушивания превратились в одно звуковое оповещение. Позднее оно стало базой для еще пять вариантов мелодий.

Прототип Lincoln Aviator

Предвестника серийного Aviator американская марка представила в марте. Внедорожник построили на заднеприводной платформе и оснастили гибридной силовой установкой на базе бензинового твин-турбо двигателя. В оснащение машины вошла активная подвеска, которая с помощью камеры подстраивается к дорожным условиям, передние сиденья с электрорегулировками в 30 направлениях и функцией массажа, точка доступа WiFi, беспроводная зарядка для смартфона и 12-дюймовая виртуальная «приборка».

Публичный дебют нового Lincoln Aviator состоится 28 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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