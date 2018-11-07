Новый внедорожник Lincoln зазвучит, как симфонический оркестр

«Aviator — это то, каким мы видим бренд Lincoln, — говорит главный дизайнер марки Дэвид Вудхаус. — С такой поразительной внешностью нам просто необходимы были звуки, соответствующие красоте этого автомобиля». Ответственной за разработку новых уведомлений назначили команду по гармонизации, целью которой стало обеспечение соответствия дизайна, технологий и аудиовизуальной составляющей внедорожника.
Музыкантам рассказали, каким будет новый автомобиль и на примере Continental продемонстрировали сценарии уведомлений. На основе этой информации было создано 125 музыкальных фрагментов, которые после тщательного прослушивания превратились в одно звуковое оповещение. Позднее оно стало базой для еще пять вариантов мелодий.
Предвестника серийного Aviator американская марка представила в марте. Внедорожник построили на заднеприводной платформе и оснастили гибридной силовой установкой на базе бензинового твин-турбо двигателя. В оснащение машины вошла активная подвеска, которая с помощью камеры подстраивается к дорожным условиям, передние сиденья с электрорегулировками в 30 направлениях и функцией массажа, точка доступа WiFi, беспроводная зарядка для смартфона и 12-дюймовая виртуальная «приборка».
Публичный дебют нового Lincoln Aviator состоится 28 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.