«Авилон»: таксисты в России скоро пересядут на одинаковые машины

Законопроект о локализованных такси должен вступить в силу 1 октября 2025 года, но в настоящее время требованиям соответствуют только четыре модели АвтоВАЗа. Стороны обсуждают возможность отсрочки на один год и целого ряда послаблений: к примеру, требования о локализации могут не распространять на модели, аналоги которых в России не производятся.