«Авилон»: таксисты в России скоро пересядут на одинаковые машины

«Авилон»: таксисты в России скоро пересядут на одинаковые машиныОдин из ведущих дилеров обрисовал безрадостные перспективы сегмента
Ренат Тюктеев подчеркнул, что «Авилон» верит в Evolute и в долгосрочной перспективе потенциал у бренда есть. Безальтернативность электромобилей для таксистов пока не подтверждена, но мэр Москвы Сергей Собянин недавно пообещал перевести половину машин такси на электротягу к 2030 году.
Два года назад Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации такси, так что у водителей и парков действительно может не оказаться выбора — бюджетных российских электрокаров на рынке всего два (Evolute i-Pro и «Москвич 3e»). Заместитель гендиректора «Авилона» видит перспективы применения электрокаров Evolute и для коммерческих перевозок.
Законопроект о локализованных такси должен вступить в силу 1 октября 2025 года, но в настоящее время требованиям соответствуют только четыре модели АвтоВАЗа. Стороны обсуждают возможность отсрочки на один год и целого ряда послаблений: к примеру, требования о локализации могут не распространять на модели, аналоги которых в России не производятся.