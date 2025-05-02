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Опубликовано 02 мая 2025, 21:43
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«Авилон»: таксисты в России скоро пересядут на одинаковые машины

Один из ведущих дилеров обрисовал безрадостные перспективы сегмента
«Авилон»: таксисты в России скоро пересядут на одинаковые машины. Заместитель гендиректора дилера «Авилон АГ» Ренат Тюктеев в интервью Drom.ru заявил, что к моменту смены автопарков седаны Evolute «станут безальтернативными для наших потребителей». Топ-менеджер считает, что покупать отечественные электромобили вынудят таксистов. Текущие единичные продажи Evolute i-Pro — вопрос слабых производственных мощностей, а не нехватки клиентов.
«Авилон»: таксисты в России скоро пересядут на одинаковые машины
© Evolute
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Ренат Тюктеев подчеркнул, что «Авилон» верит в Evolute и в долгосрочной перспективе потенциал у бренда есть. Безальтернативность электромобилей для таксистов пока не подтверждена, но мэр Москвы Сергей Собянин недавно пообещал перевести половину машин такси на электротягу к 2030 году.

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Два года назад Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации такси, так что у водителей и парков действительно может не оказаться выбора — бюджетных российских электрокаров на рынке всего два (Evolute i-Pro и «Москвич 3e»). Заместитель гендиректора «Авилона» видит перспективы применения электрокаров Evolute и для коммерческих перевозок.

Законопроект о локализованных такси должен вступить в силу 1 октября 2025 года, но в настоящее время требованиям соответствуют только четыре модели АвтоВАЗа. Стороны обсуждают возможность отсрочки на один год и целого ряда послаблений: к примеру, требования о локализации могут не распространять на модели, аналоги которых в России не производятся.

Источник:Drom.ru
Автор:Сергей Ильин
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#Evolute
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