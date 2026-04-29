Опубликовано 29 апреля 2026, 11:381 мин.
Автобус с пассажирами врезался в машину дорожных служб в Москве
В Москве пассажирский автобус столкнулся с машиной дорожных служб. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Варшавском шоссе неподалёку от посёлка Дрожжино. В результате аварии пострадали четыре человека, все они доставлены в больницы.
© Нейросеть
Как уточнили в оперативных службах, первоначально сообщалось о двух пострадавших, однако затем число госпитализированных выросло до четырёх. Информация о происшествии подтверждена в пресс-службе столичного главка МВД России.
На участке шоссе в сторону области наблюдаются затруднения движения. Причины и обстоятельства столкновения в настоящее время устанавливаются.
По данным «Мострансавто», водитель автобуса прошел предрейсовый медицинский осмотр и был допущен к управлению транспортным средством.
