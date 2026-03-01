Автодор объявил о повышении тарифов на платных трассах

«На М-4, к примеру, лимит составляет 6,95 рублей за км, но фактически там от 4 до 5 рублей, а на М-11 при пределе в 11,1 рублей цена за км остается в районе 6 рублей. На М-12 от Москвы до Казани лимит составляет 11,12 рублей при фактической стоимости проезда 7,3 руб. за км, а на участке Дюртюли — Ачит — менее 7 рублей за км. На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) лимит составляет порядка 20,3 руб. за км при фактической стоимости проезда менее 9 руб. за км», – говорится в публикации.

После плановой индексации проезд по М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара в будние дни (с понедельника по четверг) обойдется водителям легковых автомобилей в 5 040 рублей. Поездка по М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга будет стоить 3 900 рублей, а путь от Москвы до первого съезда на Казань по М-12 «Восток» — 5 250 рублей.

Для тех, кто ездит регулярно и пользуется транспондером с максимальной скидкой по программе лояльности, проезд обойдется на 15% дешевле. Итоговые тарифы составят: 4 284 рубля по М-4 «Дон», 3 315 рублей по М-11 «Нева» и 4 462,5 рубля по М-12 «Восток».

Все абонементы остаются действительными. Держатели проездных на длительный срок экономят до 83% с каждой поездки. Все средства, полученные Госкомпанией от платы за проезд, идут на содержание и ремонт дорог, обеспечение безопасности на трассах, а также на возврат частных инвестиций, привлеченных для строительства. Это позволяет поддерживать высокое качество инфраструктуры и ускоренными темпами возводить новые скоростные магистрали.

