Эксперты назвали 6 лучших минивэнов с пробегом до 1,5 млн рублей

На первом месте Citroen C4 Grand Spacetourer. Эта модель (до 2017 года известная как C4 Grand Picasso) продавалась в России официально. В указанную сумму реально найти даже экземпляры 5−6-летнего возраста.

Главный совет эксперта «За рулем» Сергея Зиновьева: выбирать дизельные версии. Атмосферные бензиновые моторы здесь считаются неудачными, а вот дизели 1.6 и 2.0 л. при проблемах с типичной для них топливной аппаратурой и фильтрами способны пройти до 300−500 тыс. километров. Коробки — либо надежная «механика», либо очень живучие гидроавтоматы Aisin.

Далее следует Ford Grand C-Max. Эксперт рекомендует обратить внимание на дизельные модификации с рабочим объемом 1.5 литра — они ходят около 300 тыс. километров. Коробки передач — «механика» или робот Getrag с двумя сцеплениями, который после модернизации стал ресурсным, хотя и дорогим в ремонте. Главный минус модели — самый маленький багажник в классе.

Opel Zafira C (Zafira Tourer) — минивэн третьего поколения. Эксперт призывает к осторожности при выборе силового агрегата. Довольно редкий атмосферный мотор 1.8 (125 л.с.) — хороший выбор, но найти его сложно.

Основная масса машин оснащается либо турбодизелями, либо бензиновым 1.4 (140 л.с.), которые имеют целый букет проблем. Их ресурс оценивается примерно в 250 тыс. километров. С коробками передач тоже не все гладко: большинство гидроавтоматов служат столько же, и лишь агрегат AF40 в паре с 2-литровым дизелем способен пройти 300 000 км.

Renault Grand Scenic. В отличие от Опеля, этот французский минивэн официально в России не продавался. За 1,5 млн рублей вполне реально найти машину 7−8-лет.

С моторами ситуация схожа с конкурентами. Бензиновые турбо 1.2 и 1.3 считаются «одноразовыми» — они надежны, но их ресурс ограничен. Больше доверия вызывают проверенные чугунные дизели 1.5 (110 л.с.) от Дастера и 1.6 (130 л.с.) от X-Trail.

Главная особенность — отсутствие классического «автомата». Выбор стоит между надежной 6-ступенчатой «механикой» и роботами Getrag (с двумя мокрыми сцеплениями), ресурс которых составляет около 250 тыс. километров.

Следующий минивэн — Toyota Verso. Самый распространенный выбор — версия с бензиновым мотором 1.8 (147 л.с.) и вариатором. Эксперт отмечает, что вариатор способен пройти более 200 тыс. километров, но рациональнее искать машину с «механикой» и младшим атмосферным двигателем 1.6 (132 л.с.).

Замыкает список Volkswagen Touran второго поколения. Основной мотор — бензиновый 1.4 (150 л.с.) серии EA111, который после модернизации получил ременной привод ГРМ и считается достаточно надежным на срок до 250 тыс. километров при хорошем топливе. В паре с ним работает «робот» DQ200. Дизельная версия 1.6 (115 л.с.) с чугунным блоком способна пройти более 300 тыс. километров, но потребует внимания к системам EGR и сажевому фильтру.

Ранее сообщалось, что возрожденный «Руссо-Балт» готовит беспилотную версию своего фургона.