В России изменятся правила оплаты проезда по трассам

По словам председателя правления компании «Автодор» Вячеслава Петушенко, в настоящее время только 70 процентов водителей оплачивают проезд по платным автодорогам. Когда этот показатель достигнет 90 процентов на систему free flow можно будет перевести все платные трассы. Новые поправки должны вступить в силу с 1 сентября 2021 года.

В начале апреля Госдума приняла поправки в КоАП, согласно которым штраф за нарушение правил железнодорожного переезда теперь составит пять тысяч рублей. При этом заплатить 50 процентов от суммы в первые 20 дней не получится.