Опубликовано 13 февраля 2026, 16:31
Автоэксперт объяснил, повлияет ли снижение ключевой ставки на стоимость автокредитов

Автоэксперт Якубчик: снижение «ключа» до 15,5% не повлияет на стоимость автокредитов. Ценообразование на автомобили по-прежнему будет определяться совокупностью нескольких факторов. Об этом аналитическому агентству «Автостат» сообщил директор по развитию партнерских программ платформы «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик.
Автомобиль
© Нина Зотина/РИА Новости
Арина Лысенко
«Хотя денежно-кредитная политика в целом смягчается и остается главным рычагом поддержки спроса, с начала 2026 года на стабилизацию экономики влияют два серьезных препятствия: во-первых, инфляция начала расти быстрее — особенно из-за повышения НДС, а во-вторых, компании по-прежнему сталкиваются с высокой стоимостью кредитов от банков», — сообщил Якубчик.

При этом эксперт подчеркивает, что с января 2026 года вступило в силу повышение утильсбора — оно тоже ведёт к удорожанию автомобилей, причём как новых, так и с пробегом.

По словам Вячеслава Якубчика, прогнозы «FAST.Авто» остаются умеренно оптимистичными. Ожидается, что заметная стабилизация макроэкономической ситуации может совпасть с мартовским заседанием Банка России, что укажет на приоритет ценовой стабильности. Это, в свою очередь, может дать импульс восстановлению автокредитования ближе ко второму полугодию 2026 года.

