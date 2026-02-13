Автоэксперт объяснил, повлияет ли снижение ключевой ставки на стоимость автокредитов

«Хотя денежно-кредитная политика в целом смягчается и остается главным рычагом поддержки спроса, с начала 2026 года на стабилизацию экономики влияют два серьезных препятствия: во-первых, инфляция начала расти быстрее — особенно из-за повышения НДС, а во-вторых, компании по-прежнему сталкиваются с высокой стоимостью кредитов от банков», — сообщил Якубчик.

При этом эксперт подчеркивает, что с января 2026 года вступило в силу повышение утильсбора — оно тоже ведёт к удорожанию автомобилей, причём как новых, так и с пробегом.

По словам Вячеслава Якубчика, прогнозы «FAST.Авто» остаются умеренно оптимистичными. Ожидается, что заметная стабилизация макроэкономической ситуации может совпасть с мартовским заседанием Банка России, что укажет на приоритет ценовой стабильности. Это, в свою очередь, может дать импульс восстановлению автокредитования ближе ко второму полугодию 2026 года.

