В Белоруссии стартовали официальные продажи кроссовера Li за 3,5 млн рублей

Базовой заявлена заднеприводная одномоторная версия, чья мощность составляет 340 л.с. У двухмоторного полного привода отдача составляет 544 л.с., благодаря чему разгон до 100 км/ч занимает спорткаровские 4,5 с.

Длина кроссовера Li i6 равна 4950 мм, ширина — 1935 мм, высота — 1655 мм, а расстояние между осями — 3000 мм. В основе машины лежит современная 800-вольтовая электрическая архитектура.

В Китае продажи модели стартовали минувшей осенью, а теперь новинка стала достпна жителям Белоруссии. Первые поставки начнутся этой весной — ориентировочно, в марте-апреле.