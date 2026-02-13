В Белоруссии стартовали официальные продажи кроссовера Li за 3,5 млн рублей

Опубликовано 13 февраля 2026, 15:211 мин.
В Белоруссии стартовали официальные продажи кроссовера Li за 3,5 млн рублейВ соседней стране можно купить электрический Lixiang I6
Motor выяснил официальные цены кроссовера Li I6 в Белоруссии. Как стало известно журналу Motor, стоимость и составит 128 800 белорусских рублей — это 3,47 млн российских. Все версии китайской новинки оборудованы батареей CATL Kirin ёмкостью 87,3 кВт·ч, с которой запас хода составляет от 660 до 720 км.
© Li Auto
Базовой заявлена заднеприводная одномоторная версия, чья мощность составляет 340 л.с. У двухмоторного полного привода отдача составляет 544 л.с., благодаря чему разгон до 100 км/ч занимает спорткаровские 4,5 с.
Длина кроссовера Li i6 равна 4950 мм, ширина — 1935 мм, высота — 1655 мм, а расстояние между осями — 3000 мм. В основе машины лежит современная 800-вольтовая электрическая архитектура.
В Китае продажи модели стартовали минувшей осенью, а теперь новинка стала достпна жителям Белоруссии. Первые поставки начнутся этой весной — ориентировочно, в марте-апреле.
