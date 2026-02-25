Автоэксперт рассказал, что делать, если примерзла дверь, капот или багажник автомобиля

«Чтобы всякие резиновые уплотнители не примерзали, их нужно заранее обработать какой-нибудь силиконсодержащей жидкостью либо автохимией. Если денег на это жалко, можно использовать, грубо говоря, губку для чистки ботинок: там тот же самый силикон», — рассказал Колодочкин.

По его словам, если примёрзла дверь автомобиля, нужно навалиться на неё всей силой, как бы, пытаясь вдавить внутрь. В таком случае она немного сместится, чего может быть достаточно. Также и примёрзшую крышу багажника или бензобака не стоит дёргать, а нужно надавить на неё сверху и попробовать «расшевелить». Если открыть капот или багажник так и не получилось, автоэксперт посоветовал приехать на ближайшую тёплую парковку и подождать 10−15 минут, пока всё оттает.

Ранее Motor писал о том, когда гаишник не имеет право досматривать автомобиль.