Выяснилось, в каком случае гаишник не имеет право досматривать автомобиль

«Досмотр автомобиля сотрудником ДПС будет незаконным, если он проводится без участия понятых, видеозаписи, соответствующего протокола либо без внесения указаний на то, что был проведен досмотр, а также в отсутствие лица, которому принадлежит транспортное средство», — рассказал адвокат.

По его словам, если гаишник захочет разрезать и вскрыть сиденья, то такие действия уже не входят в такое контрольно-надзорное действие, как досмотр. Данные действия могут быть санкционированы только судом или следователем, в противном случае они будут являться незаконными.

Ранее юрист Воропаев рассказал, что делать, если страховая обокрала водителя при выплате по каско и ОСАГО.