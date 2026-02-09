Автоэксперт рассказал, кому не обойтись без нового минивэна Hongqi HQ9

«Как и все китайские машины такого класса, он заточен больше не на семейное использование, а в качестве аналога седанов бизнес-класса и представительских. То есть этакий бизнес-вэн: большой, дорогой, богатый», – рассказал Милешкин.

Автомобиль оснащён тем же силовым агрегатом, что и кроссовер HS5 — турбомотором 2.0 (245 л.с.) и 8-ступенчатым автоматом, но с иной настройкой. В числе особенностей модели: независимая подвеска всех колёс, шины 225/55 R18, комфортное водительское кресло, система активного шумоподавления, электропривод сдвижных дверей и весьма комфортабельный салон, хоть и не без отдельных нюансов.

