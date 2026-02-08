Tesla официально зарегистрировала название своей новой модели

Это событие оживило интерес к давно анонсированному проекту, особенно после того, как глава Tesla Илон Маск намекнул, что новые детали о Roadster могут быть раскрыты 1 апреля. Модель, впервые представленная публике еще в 2017 году, давно стала одним из самых ожидаемых и обсуждаемых автомобилей бренда. Несмотря на первоначальные обещания, ее выход на рынок постоянно откладывался. Последний озвученный план предполагал начало производства к концу 2025 года, однако и этот срок, по всей видимости, не был соблюден.

С точки зрения дизайна, новый Roadster позиционируется как двухдверный спорткар с четырьмя посадочными местами. Особое внимание уделено панорамному остеклению для максимальной обзорности.

Производитель говорил о возможности оснащения модели десятью так называемыми «ракетными двигателями», крутящем моменте до 10 тыс. Н·м, разгоне до 100 км/ч менее чем за 1 секунду, запасе хода до 1 тыс километров и максимальной скорости около 400 км/ч. Ожидается, что в ближайшее время Tesla представит новые данные о проекте.

