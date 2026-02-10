Автоэксперт рассказал, почему новые китайские марки не идут на рынок РФ

«Ключевым сдерживающим фактором стал резко выросший утилизационный сбор, который во многом съедает ценовое преимущество китайских автомобилей. На это накладывается падение спроса на новые машины в России и сам масштаб рынка», — отметил эксперт.

Дополнительными барьерами могут быть изменения в системе господдержки Китая, а также позиция российских дилеров, которым требуются серьёзные маркетинговые бюджеты и развитая сервисная сеть. Некоторые бренды, как Wuling, исторически ориентированы на внутренний рынок КНР и не занимаются экспортом.

Ранее Минпромторг утвердил перечень локализованных машин для работы в такси.