Автоэксперт рассказал, почему новые китайские марки не идут на рынок РФ

Автоэксперт Коган: новые китайские марки не идут на рынок РФ из-за повышения утильсбора. Формальных запретов для выхода новых китайских автобрендов на российский рынок нет, но их сдерживает экономическая нецелесообразность. Об этом «Российской газете» рассказал основатель компании «ВсёИзКитая» Андрей Коган.
«Ключевым сдерживающим фактором стал резко выросший утилизационный сбор, который во многом съедает ценовое преимущество китайских автомобилей. На это накладывается падение спроса на новые машины в России и сам масштаб рынка», — отметил эксперт.

Дополнительными барьерами могут быть изменения в системе господдержки Китая, а также позиция российских дилеров, которым требуются серьёзные маркетинговые бюджеты и развитая сервисная сеть. Некоторые бренды, как Wuling, исторически ориентированы на внутренний рынок КНР и не занимаются экспортом.

Ранее Минпромторг утвердил перечень локализованных машин для работы в такси.