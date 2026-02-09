Минпромторг утвердил перечень локализованных машин для работы в такси

«Скоро. Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем (Мантуров, первый вице-премьер — ред.). Я думаю, что вопрос ближайших недель», — ответил Алиханов на вопрос о том, когда появится полный перечень локализованных автомобилей для такси.

Работа над итоговым документом ведется ведомством уже продолжительное время. Напомним, что в октябре 2025 года министерство опубликовало первичный перечень, в который вошли более 20 моделей от шести российских автобрендов. Однако, как ранее пояснял заместитель министра Альберт Каримов, этот список подлежал дальнейшему расширению и уточнению по мере углубления локализации производства отдельных моделей.

Ожидается, что финальная версия перечня, который станет основным ориентиром для таксопарков, будет сформирована и актуализирована ближе к 1 марта 2026 года.

