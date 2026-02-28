Новости
Опубликовано 28 февраля 2026, 14:29
1 мин.

Автоэксперт «За рулем» нашел способ сэкономить на утильсборе

Volkswagen Golf и Range Rover Evoque попали в список автомобилей, которые пока выгодно ввозить в РФ. С декабря 2025 года в России действуют новые правила ввоза автомобилей физлицами. Сохранить льготную ставку утильсбора можно только при одном условии: мощность двигателя ввозимой машины не должна превышать 160 л.с. Как выяснил обозреватель журнала «За рулем» Кирилл Милешкин, этот «коридор мощности» открывает неожиданные возможности для выбора интересных иномарок с пробегом.
Range Rover Evoque 2024 модельного года
Range Rover Evoque 2024 модельного года
© Land Rover
Алексей Морозов

Среди наиболее удачных вариантов для ввоза — японские Subaru Forester с двухлитровым мотором, легендарная Mazda 6 предыдущего поколения (ее производство завершили лишь в 2024 году) и внедорожник Suzuki Jimny.

Особого внимания, по мнению Эксперта «За рулем» Кирилла Милешкина, заслуживает категория «китайских европейцев» — автомобилей, собранных в Китае, но носящих европейские шильдики. Речь о базовых дизельных версиях Volkswagen Golf VIII, Audi A3, BMW 1-й и 2-й серии. Формально укладываясь в лимит 160 сил, они предлагают совершенно иной уровень статуса и ощущений.

В этот список попадают даже Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport в своих самых доступных дизельных модификациях.

Источник:За рулем
Автор:Алексей Морозов
