Возрожденный «Руссо-Балт» готовит беспилотную версию своего фургона

«Летом будет тестироваться модуль удержания в полосе и удержание расстояния от впереди едущего автомобиля», – сообщили журналу Motor в пресс-службе «Руссо-Балта» в ответ на запрос о возможности выпуска беспилотного фургона.

В начале 2026 года «Руссо-Балт» анонсировал первую модель бренда — электрофургон F200. Автомобиль планируется выпускать под заказ. Его стартовая цена составит 6,5 млн рублей, а первые поставки покупателям намечены на январь 2027 года.

Модель оснащена электродвигателем мощностью 200 л.с. Энергию мотор получает от тяговой батареи емкостью 115 кВт·ч. Производитель обещает, что на одной зарядке фургон сможет проезжать до 400 км., благодаря чему машина подходит для использования как в мегаполисах, так и на пригородных маршрутах.

Гарантия на фургон составит 200 тыс. километров или 3 года, на батарею — 5 лет без ограничения пробега, а на кузов из нержавеющей стали — 100 лет от сквозной коррозии.

