Автомобиль с российской актрисой разбился в ДТП с большегрузом

«Санора с мамой ехали из Москвы. По её словам, она двигалась по крайней левой полосе с разрешенной скоростью, когда прямо перед ней вылетела фура. Затормозить Санора не успевала и стала сигналить мужчине, но он, полностью игнорируя её, продолжал движение. В результате столкновения машину актрисы завернуло, и она полетела прямо под фуру», – говорится в публикации.

По словам водителя большегруза, он не виновен в ДТП. Кроме того, после произошедшего мужчина не поинтересовался самочувствием женщин, а принялся сразу обвинять их в аварии.

Также сообщается, что видеорегистратора, который мог бы записать момент ДТП, у Саноры Кирсановой в автомобиле не было. Сейчас актриса всеми силами добивается справедливости и ищет свидетелей ДТП. Водитель фуры не понёс наказания.

