«Выезжала скорая»: в Москве Mercedes протаранил BMW X5 на большой скорости

По его словам, на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, выезжала скорая помощь: «Судя по всему, понадобилась госпитализация одному из участников аварии».

На кадрах видно, что BMW X5 получил сильные повреждения боковой части, а Mercedes-Benz GLS — передней.

До этого сообщалось, что продюсера «Бригады» Александра Иншакова лишили прав на год и восемь месяцев. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

Ночью 19 декабря 2024 года на Смоленской-Сенной площади в Москве Иншакова остановили инспекторы. По их словам, от водителя пахло алкоголем. Мужчине предложили «продуться» при понятых на месте — он дважды отказался.

Ранее в Москве взорвался автомобиль.