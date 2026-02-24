Автомобиль-таран из эскорта Лукашенко выставили на продажу

Выставленный на торги Chrysler 300C представлен в редком для этой модели кузове «универсал». Под капотом установлен бензиновый двигатель V8 HEMI объемом 5,7 литра мощностью 340 л.с. Автомобиль оснащен 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Особенностью данного экземпляра является наличие специального «кенгурина» — силового бампера, предназначенного для тарана препятствий. Предполагалось, что такие машины врезаются первыми, в случае выезда автомобилей на пути следования кортежа Александра Лукашенко. Увидеть спецоборудование можно в салоне, оно демонтировано.

Похожий автомобиль продавали в 2024 году.

