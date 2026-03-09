Новости
Опубликовано 09 марта 2026, 11:31
1 мин.

Автомобили Belgee станут качественнее после модернизации завода

На заводе Belgee удвоят количество роботов . На момент запуска завода «Белджи» под Минском предприятие располагало 34 роботизированными комплексами. С 2018 года по сегодняшний день количество роботов удалось увеличить вдвое — до 70 штук. А теперь производственную площадку ждёт новый этап модернизации.
Завод Belgee
Завод Belgee
© Belgee
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В 2026 году завод Belgee планирует удвоить число роботов, сообщил телеканалу ОНТ генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский. С повышением степени автоматизации должно вырасти качество выпускаемых машин.

Кроме того, компания наладит штамповку кузовов. В данный момент институтом Белпромпроект ведутся работы по проектированию дополнительного расширения цеха сварки и организации производства цеха штамповки.

Напомним, что сейчас Belgee занимается производством трёх моделей по методу полного цикла: компактного кроссовера X50 (Geely Coolray), среднеразмерного вседорожника X70 (Geely Atlas Pro) и седана S50 (Geely Emgrand).

