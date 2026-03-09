Автомобили Belgee станут качественнее после модернизации завода

В 2026 году завод Belgee планирует удвоить число роботов, сообщил телеканалу ОНТ генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский. С повышением степени автоматизации должно вырасти качество выпускаемых машин.

Кроме того, компания наладит штамповку кузовов. В данный момент институтом Белпромпроект ведутся работы по проектированию дополнительного расширения цеха сварки и организации производства цеха штамповки.

Напомним, что сейчас Belgee занимается производством трёх моделей по методу полного цикла: компактного кроссовера X50 (Geely Coolray), среднеразмерного вседорожника X70 (Geely Atlas Pro) и седана S50 (Geely Emgrand).