Опубликовано 05 марта 2026, 12:111 мин.
Belgee предлагает оставить заявку на загадочный кроссовер
Марка Belgee начала принимать заказы на новые кроссовер X50+. На российском сайте белорусской марки Belgee появилось предложение оставить заявку на новый кроссовер под названием X50+. Потенциальным покупателям предлагается выбрать дилерский центр, а также оставить свои контактные данные. Никаких официальных подробностей нет, а единственное изображение представляет собой затемнённую фотографию.
© Belgee
Ранее сообщалось, что Belgee X50+ представляет собой обновлённый вариант бестселлера марки, компактного кроссовера Belgee X50.
Известно, что новинка будет оснащаться 4-цилиндровым двигателем вместо 3-цилиндрового: при объёме 1,5 литра новый мотор будет выдавать 147 л.с.
Также обещаны усовершенствованная электронная начинка, включая адаптивный круиз-контроль. Как изменятся внешность и интерьер, пока неясно.
Продукция завода «Белджи» пользуется хорошим спросом: по итогам февраля бренд занял четвёртое место среди самых продаваемых машин на рынке РФ.
Между тем, в феврале выросли цены на новые автомобили Livan, Jetour, Hongqi и Belgee. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат».