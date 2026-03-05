Belgee предлагает оставить заявку на загадочный кроссовер

Марка Belgee начала принимать заказы на новые кроссовер X50+. На российском сайте белорусской марки Belgee появилось предложение оставить заявку на новый кроссовер под названием X50+. Потенциальным покупателям предлагается выбрать дилерский центр, а также оставить свои контактные данные. Никаких официальных подробностей нет, а единственное изображение представляет собой затемнённую фотографию.