Автомобили Volvo в России станут дороже из-за повышения утильсбора

Решение об изменении утилизационного сбора власти приняли в конце ноября. Наибольшее повышение коснулось именно сегмента легковых автомобилей: в среднем он вырос на 110,7 процента, а в самом популярном сегменте легковушек с моторами от литра до двух – на 112,4 процента.
Сильнее всего подорожает кроссовер XC60 – его стоимость вырастет сразу на 110 тысяч рублей. Таким образом, в 2020 году базовая модель со 190-сильным мотором будет стоить 3 479 000 рублей против нынешних 3 369 000 рублей.
Остальные модели в среднем прибавят по 80 тысяч рублей к цене. Меньше всего увеличение утилизационного сбора отразится на универсале V60 Cross Country — его стоимость в 2020 году вырастет на 30 000 рублей.
Среднеразмерный кроссовер XC60 по итогам ноября 2019 года стал самой продаваемой моделью бренда на российском рынке, разойдясь тиражом в 368 экземпляров. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году продажи выросли на 37,3 процента.