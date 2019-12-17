Автомобили Volvo в России станут дороже из-за повышения утильсбора

Решение об изменении утилизационного сбора власти приняли в конце ноября. Наибольшее повышение коснулось именно сегмента легковых автомобилей: в среднем он вырос на 110,7 процента, а в самом популярном сегменте легковушек с моторами от литра до двух – на 112,4 процента.

Сильнее всего подорожает кроссовер XC60 – его стоимость вырастет сразу на 110 тысяч рублей. Таким образом, в 2020 году базовая модель со 190-сильным мотором будет стоить 3 479 000 рублей против нынешних 3 369 000 рублей.