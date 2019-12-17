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16:10

Автомобили Volvo в России станут дороже из-за повышения утильсбора

Цены на модели изменятся на 30-110 тысяч рублей

Анастасия Дубина
Компания Volvo предупредила о том, что в 2020 году автомобили марки подорожают на 30-110 тысяч рублей. Это связано с решением правительства России увеличить утилизационный сбор на импортируемые в страну новые машины.

Решение об изменении утилизационного сбора власти приняли в конце ноября. Наибольшее повышение коснулось именно сегмента легковых автомобилей: в среднем он вырос на 110,7 процента, а в самом популярном сегменте легковушек с моторами от литра до двух на 112,4 процента.

Сильнее всего подорожает кроссовер XC60 его стоимость вырастет сразу на 110 тысяч рублей. Таким образом, в 2020 году базовая модель со 190-сильным мотором будет стоить 3 479 000 рублей против нынешних 3 369 000 рублей.

Остальные модели в среднем прибавят по 80 тысяч рублей к цене. Меньше всего увеличение утилизационного сбора отразится на универсале V60 Cross Country — его стоимость в 2020 году вырастет на 30 000 рублей.

Среднеразмерный кроссовер XC60 по итогам ноября 2019 года стал самой продаваемой моделью бренда на российском рынке, разойдясь тиражом в 368 экземпляров. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году продажи выросли на 37,3 процента.