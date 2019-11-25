Названа причина подорожания новых автомобилей в России в 2020 году

Степень повышения ставок зависит от сегмента. Например, в наибольшей степени повышение цен коснется автомобилей с двигателями объемом более 3,5 литра, так как ставка утильсбора для таких машин вырастет на 145 процентов. А меньшей степени это затронет модели с моторами объемом до одного литра – ставка вырастет на 46,1 процента. В массовом сегменте повышение составит 112,5 процента.
Практически все автозаводы в стране на сегодняшний день получают государственные субсидии, объем которых сопоставим с утилизационным сбором.
Летом этого года российские автоконцерны обратились к российскому правительству с просьбой дифференцировать объем госсубсидий в зависимости от уровня локализации на том или ином предприятии. Однако в этом случае традиционно отечественные автопроизводители (например, «АвтоВАЗ») будут получать больше денег, чем их зарубежные конкуренты, имеющие производственные мощности в стране. Последние в свою очередь выступают против такого подхода к распределению субсидий.