Названа причина подорожания новых автомобилей в России в 2020 году

Практически все автозаводы в стране на сегодняшний день получают государственные субсидии, объем которых сопоставим с утилизационным сбором.

Летом этого года российские автоконцерны обратились к российскому правительству с просьбой дифференцировать объем госсубсидий в зависимости от уровня локализации на том или ином предприятии. Однако в этом случае традиционно отечественные автопроизводители (например, «АвтоВАЗ») будут получать больше денег, чем их зарубежные конкуренты, имеющие производственные мощности в стране. Последние в свою очередь выступают против такого подхода к распределению субсидий.