Автомобилям каршеринга хотят запретить парковаться во дворах

По мнению депутата, машины каршеринга занимают значительную часть парковочных мест, мешая жителям, уборке снега и работе коммунальных служб. Сейчас в законодательстве отсутствует само определение «каршеринг», что создаёт правовую неопределённость. Даванков предложил ввести это понятие и установить единые правила парковки для таких автомобилей, исключив для них возможность стоянки на придомовых территориях. Эти меры, по его мнению, обеспечат приоритет жителей, повысят безопасность и улучшат городскую среду.

«Прошу <…> рассмотреть возможность пересмотра действующих правил парковки и устранения исключения для автомобилей каршеринга, приравняв их к коммерческому транспорту, а также инициировать внесение изменений в законодательство РФ с целью введения правового понятия „каршеринг“ и установления единых требований к использованию автомобилей каршеринга, включая их парковку на придомовых территориях», — говорится в обращении.

Ранее в петербургском дворе нашли парковку забытых советских авто.