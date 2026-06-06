Автономера с новым региональным кодом начали выдавать в Москве

"Один из первых автомобилей, получивших номера серии 997, корреспондент «Газеты.Ru» сфотографировал на проспекте Андропова на юге города, недалеко от парка «Коломенское». Номерной знак новой серии установлен на седане Mazda 3 первого поколения", - отмечается в публикации.

Номера российского образца с региональными кодами на отдельном поле в правой части знака начали выдавать в нашей стране в 1994 году. Тогда Москва получила код 77 - под таким порядковым номером столица упоминается в списке субъектов федерации, который содержится в Конституции РФ.

Затем, на фоне роста автопарка и по мере исчерпания возможных комбинаций цифр и букв, в Москве были внедрены региональные коды 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797 и 977. Таблички с кодом 977 пустили в оборот летом 2022 года.