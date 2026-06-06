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Опубликовано 06 июня 2026, 08:43
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Автономера с новым региональным кодом начали выдавать в Москве

В Москве на автомобили начали выдавать номерные знаки с новым кодом региона 997. Это произошло спустя 4 года после ввода в оборот регионального кода 977, который появился на номерах машин москвичей летом 2022 года. О начале выдачи в Москве автономеров серии 997 сообщила "Газета.Ru": корреспондент издания сфотографировал на юге Москвы автомобиль c таким номерным знаком.
Автомобиль с кодом региона 997 на номерном знаке в Москве
Автомобиль с кодом региона 997 на номерном знаке в Москве
© Газета.Ru
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

"Один из первых автомобилей, получивших номера серии 997, корреспондент «Газеты.Ru» сфотографировал на проспекте Андропова на юге города, недалеко от парка «Коломенское». Номерной знак новой серии установлен на седане Mazda 3 первого поколения", - отмечается в публикации.

Номера российского образца с региональными кодами на отдельном поле в правой части знака начали выдавать в нашей стране в 1994 году. Тогда Москва получила код 77 - под таким порядковым номером столица упоминается в списке субъектов федерации, который содержится в Конституции РФ.

Затем, на фоне роста автопарка и по мере исчерпания возможных комбинаций цифр и букв, в Москве были внедрены региональные коды 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797 и 977. Таблички с кодом 977 пустили в оборот летом 2022 года.

Источник:Газета.Ru
Автор:Михаил Лобачёв
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#ГИБДД
#Россия
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