Автопарк РФ сократился впервые за 25 лет

Эксперты называют несколько причин. Во-первых, продажи новых автомобилей упали на 15,6%, до 1,32 млн единиц. «Для адекватного обновления парка в год должно продаваться 2,2−2,5 миллиона автомобилей», — отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он добавил, что многие машины, купленные в период автобума 20 лет назад, подошли к концу срока службы и их эксплуатация небезопасна. Также, по мнению научного директора Института экономики транспорта ВШЭ Михаила Блинкина, владельцы старых автомобилей могли начать снимать их с учёта из-за роста транспортного налога.

