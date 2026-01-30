Опубликовано 30 января 2026, 13:271 мин.
Автопарк РФ сократился впервые за 25 лет
В России впервые с начала века уменьшилось число легковых авто . По итогам 2025 года в стране зарегистрировано 52,8 млн автомобилей, что на 0,18% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов и данные МВД в ЕМИСС.
© Ivan Kurmyshov/Shutterstock/FOTODOM
Эксперты называют несколько причин. Во-первых, продажи новых автомобилей упали на 15,6%, до 1,32 млн единиц. «Для адекватного обновления парка в год должно продаваться 2,2−2,5 миллиона автомобилей», — отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Он добавил, что многие машины, купленные в период автобума 20 лет назад, подошли к концу срока службы и их эксплуатация небезопасна. Также, по мнению научного директора Института экономики транспорта ВШЭ Михаила Блинкина, владельцы старых автомобилей могли начать снимать их с учёта из-за роста транспортного налога.
Источник:Коммерсант
Автор:Арина Лысенко