Автошколы пожаловались на затяжные сроки пересдачи экзаменов в ГИБДД

Как отметил член ОП Владимир Коробчак, сейчас после трёх неудачных попыток кандидат может пересдать экзамен не раньше, чем через 6−9 месяцев. По его мнению, такие сроки провоцируют дефицит водителей грузовиков (категория С) и автобусов (категория D). Автошколы также жалуются на нехватку экзаменаторов, из-за чего «гражданские» кандидаты вынуждены месяцами ждать проверки навыков.

Особенно остро проблема стоит с подготовкой военных водителей. Директор департамента профессионального обучения ДОСААФ Александр Пискарев заявил, что из-за длительного ожидания пересдачи будущих водителей грузовиков призывают без прав, и «Минобороны не получает водителей». По его данным, из 27 тысяч водителей, ежегодно готовящихся для армии, из-за этой проблемы «теряется» около 1,8 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что почти вдвое состарился автопарк в РФ за 10 лет.