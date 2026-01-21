Почти вдвое состарился автопарк в РФ за 10 лет

По его словам, для того, чтобы автопарк в России омолаживался, продажи новых машин должны составлять 3 млн единиц ежегодно.

«Что произошло в 2015 году — доля автомобилей старше 10 лет у нас было 49%, а в 2025 году она стала 72%, парк постарел почти вдвое. И если брать LCV, то было 58,8%, [стало] – 76%», – заявил Подщеколдин.

Средний возраст автомобиля, эксплуатирующегося в России, составляет в данный момент 16−17 лет, уточнил глава РОАД. Если продажи автомобилей в России будут составлять по 3 млн штук в год, за 10 лет образуется парк в 30 млн машин моложе 10 лет, указал он.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ составили в 2025 году 1,35 млн штук. С учетом параллельного импорта объем рынка превысил 1,36 млн машин.

