Автошколы России с 1 марта перейдут на дистанционное обучение

«С весны обучающиеся получат возможность частично работать с материалами удаленно с помощью специального софта, который будет учитывать посещение и успеваемость», – говорится в публикации.

По данным СМИ, при этом за автошколами остается право преподавать обучающимся теорию очно. Кроме того, будущие водители смогут проходить подготовку не только в классических автошколах, но и в автопарках, транспортных комбинатах и других профильных организациях.

До этого в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ГКУ ЦОДД) правительства Москвы рассказали, что комплексы видеофиксации нарушений ПДД отключают, если они выдают неочевидные результаты.

