Автостат назвал автомобили с лучшей остаточной стоимостью в 2025 году

«В сегменте SUV (B) первенствует внедорожник Lada Niva Travel с результатом 92,8%. Кроссовер Changan CS55 Plus (UNI-S) стал лидером по сохранности остаточной стоимости в сегменте SUV, внедорожник УАЗ «Патриот» — в сегменте SUV (D), а кроссовер GAC GS8 — в сегменте SUV (E). Показатели этих моделей составили 81,6%; 83,5% и 85,6% соответственно», – говорится в публикации.

В категории пикапов лучший результат показал JAC T6 — 79,2%. Среди двухлетних гибридов и электромобилей наилучшую сохранность стоимости продемонстрировали кроссоверы Lixiang L7, Hongqi E-HS9 и Evolute i-JOY.

Ранее была названа достойная альтернатива «Патриоту» всего за миллион рублей.