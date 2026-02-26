Опубликовано 26 февраля 2026, 16:321 мин.
Автостат назвал автомобили с лучшей остаточной стоимостью в 2025 году
Автостат: самую высокую остаточную стоимость по итогам 2025 года имеет Lada Largus. Через три года после покупки показатель этой модели составил 111%. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автотат».
«В сегменте SUV (B) первенствует внедорожник Lada Niva Travel с результатом 92,8%. Кроссовер Changan CS55 Plus (UNI-S) стал лидером по сохранности остаточной стоимости в сегменте SUV, внедорожник УАЗ «Патриот» — в сегменте SUV (D), а кроссовер GAC GS8 — в сегменте SUV (E). Показатели этих моделей составили 81,6%; 83,5% и 85,6% соответственно», – говорится в публикации.
В категории пикапов лучший результат показал JAC T6 — 79,2%. Среди двухлетних гибридов и электромобилей наилучшую сохранность стоимости продемонстрировали кроссоверы Lixiang L7, Hongqi E-HS9 и Evolute i-JOY.
Ранее была названа достойная альтернатива «Патриоту» всего за миллион рублей.
