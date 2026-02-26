Названа достойная альтернатива «Патриоту» всего за миллион рублей

Foton заявляет, что модель «повторяет конструкцию Toyota Fortuner». Двигатель — двухлитровый бензиновый турбомотор, конструктивно напоминающий мотор коммерческих моделей Volkswagen. С механикой агрегат выдаёт 201 л.с., а с автоматом — 217.

На фоне «Патриота» модель выделяется наличием 7-местной версии и прогрессивной трансмиссией Borg Warner: последняя распределяет крутящего момента между осями при помощи многодисковой муфты, но также передний мост можно подключить жёстко.